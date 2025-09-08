Легковушка снесла пассажирский автобус с трассы в Благовещенске, семь людей пострадали

08 сентября 2025, 02:25

Фото: Прокуратура Амурской области

В Благовещенске произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Wish и пассажирского автобуса. В результате погиб один человек, еще семь людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области. Кадры инцидента также опубликовали в Telegram-канале Amur Mash.





ДТП случилось на 13-м километре Игнатьевского шоссе. Маршрутный автобус № 94 следовал в сторону аэропорта, однако в него влетела машина. После сильного удара маршрутка вылетела в кювет, а от Toyota Wish после столкновения практически ничего не осталось.



