Легковушка снесла пассажирский автобус с трассы в Благовещенске, семь людей пострадали
В Благовещенске произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Wish и пассажирского автобуса. В результате погиб один человек, еще семь людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области. Кадры инцидента также опубликовали в Telegram-канале Amur Mash.
ДТП случилось на 13-м километре Игнатьевского шоссе. Маршрутный автобус № 94 следовал в сторону аэропорта, однако в него влетела машина. После сильного удара маршрутка вылетела в кювет, а от Toyota Wish после столкновения практически ничего не осталось.
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала, как выглядит после моделирования тела и пластики груди
На месте работают экстренные службы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Среди пострадавших: водитель машины, которому потребовалась медицинская помощь, водитель автобуса и пять пассажиров общественного транспорта. Пассажир автомобиля погиб на месте.
Предварительно, лица, находившиеся в японке, могли быть в состоянии алкогольного опьянения.