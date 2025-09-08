Учительница совратила двух 15-летних школьников, которым отправляла обнаженные фото
В США 24-летнюю школьную учительницу обвинили в совращении двух учеников
В американском штате Висконсин школьная учительница совратила пару несовершеннолетних учеников. Об этом сообщает телеканал WQOW.
24-летней Эбигейл Фауст предъявили 17 обвинений в преступлениях сексуального характера с участием двух 15-летних подростков. По данным следствия, учительница общалась с подростками через мессенджер и отправляла им свои обнаженные фотографии.
Оба потерпевших признались, что ночевали в доме преподавательницы в разные периоды времени.
Расследование также установило, что Фауст была подругой Мэдисон Бергманн — другой учительницы из того же штата, которую год назад осудили за совращение 11-летнего школьника.
