В Петербурге из-за случайного взгляда в кафе устроили массовую поножовщину

28 декабря 2025, 10:46

В Петербурге в кафе произошла массовая драка с применением холодного оружия

Фото: Istock/Diy13

В Петербурге конфликт в кафе перерос в массовую драку с применением ножей и биты. Об этом сообщает РЕН ТВ.