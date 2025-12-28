В Петербурге из-за случайного взгляда в кафе устроили массовую поножовщину
В Петербурге конфликт в кафе перерос в массовую драку с применением ножей и биты. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент случился ночью в одном из круглосуточных заведений. Ссора возникла между двумя компаниями, в каждой из которых находилось примерно по шесть человек. По словам очевидцев, поводом стал случайный взгляд, который один из присутствующих счёл оскорбительным.
Словесная перепалка быстро переросла в рукопашную схватку, а затем участники стали применять ножи и биту. Наряд Росгвардии прибыл на место и задержал нескольких членов драки. Другие борцы успели скрыться до приезда правоохранителей.
В результате случившегося несколько человек с травмами обратились за медицинской помощью. Врачи зафиксировали у пострадавших перелом ключицы и ножевые ранения.
Читайте также: