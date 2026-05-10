Тела трёх мужчин обнаружили в салоне затонувшего автомобиля на Сахалине
На Сахалине в районе мыса Крильон нашли тела трёх мужчин в салоне автомобиля. Об этом сообщили в канале «Следком_Сахалин» на платформе MAX.
Правоохранители организовали доследственную проверку. Отмечается, что при осмотре места происшествия следователи не обнаружили следов насильственной смерти. Чтобы установить точную причину гибели мужчин, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства случившегося выясняются.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркивается в материале.