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Под Волоколамском спасли упавшего в открытый колодец бездомного пса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Работники Мособлпожспаса спасли бездомного пса, провалившегося в колодец. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.


«Сидящее в воде на дне двухметрового колодца замерзающее животное заметил собственник земельного участка, расположенного в частном секторе Волоколамска. Открывая калитку, мужчина услышал скуление, и, увидев на дне бедолагу, позвонил в службу 112. На место оперативно прибыли работники 203-й пожарно-спасательной части», – рассказали в Мособлпожспасе.
Один из спасателей спустился по лестнице в колодец, обвязал пса верёвкой, и работники дежурной смены вытащили животное на поверхность. Оказавшись на свободе, хвостатый пленник удалился.

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#московская область
В России снизилось число ДТП с погибшими и ранеными
06 ноября 2024, 18:35

Фото: iStock/Anton Novikov

За девять месяцев этого года в России было зарегистрировано на 1,6% меньше ДТП с погибшими и ранеными, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные указаны в отчёте Научного центра БДД МВД России.
При этом число раненых в ДТП за это время снизилось на 2,5%, а вот число погибших в авариях, наоборот, выросло на 0,6%.

«Однако уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким — каждое 11-е ДТП привело к смертельному исходу», — приводят «Известия» сообщение аналитиков МВД.

А на Кузбассе произошло смертельное ДТП с участием 18-летнего парня. Так, молодой человек, сев за руль без наличия водительских прав, сбил насмерть 65-летнюю женщину. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего следователем ОМВД России по г. Березовскому назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — приводит «Сiбдепо» сообщение полиции региона.

Ранее сообщалось, что на Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к значительным затруднениям в движении.

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#транспорт
#опасность
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В Подольске беременная женщина умерла от вируса Коксаки
06 ноября 2024, 17:37

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

В Подольске скончалась 44-летняя женщина на 32-й неделе беременности. Причиной ее смерти, по предварительным данным, могло стать заражение вирусом Коксаки, который был привезен в Россию туристами из Турции, сообщает Mash.
Женщина начала чувствовать ухудшение состояния незадолго до своей смерти.

Изначально будущая мама пыталась заниматься самолечением, но после того, как у неё появились признаки желтухи, она обратилась за медицинской помощью и вызвала скорую.

К сожалению, врачи не смогли ей помочь, и она умерла. По мнению специалистов, причиной могло стать заражение вирусом Коксаки.

Ранее российские туристы, вернувшиеся из Турции, сообщили о вспышке вируса, который поразил десятки отдыхающих, несмотря на опровержения местных властей и гостиниц. Вирус был привезен в Россию, и случаи заболевания начали регистрировать в российских школах и детских садах, что привлекло внимание Роспотребнадзора.

Вирус Коксаки может вызвать серьезные повреждения в различных органах, включая мозг, сердце, печень, поджелудочную железу и плевру.

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#женщина
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#заражение
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#смерть
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Годовалая девочка умерла из-за сыра, которым её накормила мама
06 ноября 2024, 17:13

Фото: istockphoto / izzzy71

В Москве в поселении Десёновское произошла трагедия, в результате которой погибла годовалая девочка, сообщает телеграмм-канал SHOT.
Инцидент произошёл накануне днём, когда мама готовила обед на кухне, а её дочка находилась рядом.

Женщина предложила малышке кусочек сыра, но девочка подавилась и начала задыхаться. В панике мать попыталась спасти ребёнка и извлечь сыр, но не смогла.

В итоге испуганная женщина вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики только констатировали смерть ребёнка.

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#сыр
#смерть
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#девочка
#мама
#ребёнок
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В Калуге мигрант обещал убить воспитательницу детсада за играющего в куклы сына
06 ноября 2024, 16:54

Фото: istockphoto/SerrNovik

Правоохранители Калуги возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении уроженца одной из стран Средней Азии. Кроме того, проверяется законность получения мужчиной российского гражданства.
Об инциденте рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Калужской области. По предварительной версии, мужчина узнал, что в детском саду его сын играл в куклы. Разгневанный мигрант пришёл в дошкольное учреждение и устроил скандал воспитательнице. Он обвинял женщину в том, что она дала его ребёнку игрушки, в которые могут играть только девочки.

Оказавшиеся поблизости родители других детей просили 48-летнего борца за мужественность успокоиться и вести тебя потише, но тот стал орать на них и пригрозил всех поубивать. Работники детсада вызвали полицию, так как сами не смогли успокоить разбушевавшегося родителя. Мужчину задержали и препроводили в СИЗО. Параллельно с расследованием уголовного дела проверяется законность получения им гражданства РФ.

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В Санкт-Петербурге менеджер банка похитил у клиентов 33 миллиона рублей
06 ноября 2024, 14:51

Фото: istockphoto / Michał Chodyra

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил менеджера одного из банков Михаила Власенко к 6,5 года лишения свободы за кражу 33 миллионов рублей у клиентов. Деньги он использовал для личных расходов, в том числе на отдых. Об этом 6 ноября сообщила прокуратура города.
Власенко был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В период с августа 2022 года по март 2023 года, работая персональным менеджером в отделе розничных продаж и клиентского обслуживания, Власенко подделывал подписи клиентов на распорядительных документах, переводя их средства на счета посторонних лиц, не информируя о том самих владельцев. В результате ему удалось украсть около 33 миллионов рублей.

Похищенные деньги были потрачены на личные нужды: погашение кредита, покупку подарков для своей девушки, дорогие вещи, гаджеты и на роскошные поездки на курорты и перелеты бизнес-классом.

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#мошенничество
#банк
#похищение
#приговор
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Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры упавшую на пол пенсионерку
06 ноября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели открыли дверь в квартиру, где находилась больная пенсионерка. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
Инцидент произошел в Сергиево-Посадском округе. Мужчина, проходивший по подъезду многоквартирного дома, услышал из-за закрытой двери на третьем этаже зов о помощи. Он позвонил в службу экстренных вызовов 112.
«На место сразу же прибыли спасатели 233-й пожарно-спасательной части, сотрудники полиции и скорой помощи. Выяснилось, что в квартире проживает одинокая 70-летняя женщина, страдающая деменцией и сахарным диабетом. Спасатели открыли дверь специальным инструментом и обеспечили медикам доступ в квартиру», – рассказали в ведомстве.
Женщина лежала на полу и не могла встать. Работники Мособлпожспаса зафиксировали её на мягких носилках и перенесли в машину скорой помощи.

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#мособлпожспас
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#подмосковье
#московская область
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Угрожавший «вызвать чеченцев» водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела
06 ноября 2024, 14:30

Фото: istockphoto/undefined undefined

Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело после инцидента в маршрутном такси. Там водитель угрожал пассажирам расправой, которую произведут вызванные им чеченцы.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета России. Инцидент произошёл в подмосковном Красногорске. Водитель маршрутки 833К «Павшино-Опалиха» закрыл дверь прямо перед двумя пожилыми пенсионерками, объяснив это тем, что женщины «треплют ему нервы». В ответ на возмущение таким поступком одного из пассажиров водитель пригрозил ему «вызвать чеченцев».

По данному факту ГСУ СК России по Московской области в отношении разборчивого перевозчика возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 330 УК РФ («Самоуправство»). Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

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Жительницу Красногорска отпинали ногами из-за её замечания
06 ноября 2024, 13:12

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

В Красногорске на женщину напали мигранты после того, как она сделала замечание о незаконной продаже алкоголя в ночном магазине, сообщает 360.ru.
Пострадавшая зашла в магазин после 23 часов вечера и заметила, что продавец продаёт алкогольные напитки. На её вопросы по этому поводу он грубо ответил её и послал, после чего произошло нападение.

«Они выбежали толпой из палатки, семь человек, меня отпинали ногами. Потом поехала в травмпункт, у меня зафиксировали черепно-мозговую травму, сломанное ребро, сломанный палец. Еще есть тупая травма живота. Живого места не осталось», — рассказала жертва нападения.
Кроме того, с неё сняли все украшения и разбили телефон. Однако сотрудник полиции, который брал у неё показания после случившегося, решил закрыть на это глаза и разговаривал с пострадавшей грубо.

«Полиция никаких действий не предпринимает. Участковый второй месяц не может ко мне дойти, но зато может дойти ко мне на работу и спросить у начальства, как у меня самочувствие», — сообщила потерпевшая.
Женщина находится на больничном уже два месяца и, по её словам, до сих пор не может прийти в себя.

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#женщина
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#красногорск
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«Мисс Россия» София Никитчук задержана во Внуково по подозрению в контрабанде
06 ноября 2024, 13:08

Фото: istockphoto/Berkut_34

Обладательницу титула «Мисс Россия» Софию Никитчук задержали таможенники в столичном аэропорту Внуково. Её подозревают в контрабанде ювелирных изделий.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, победительница Всероссийского конкурса красоты и вице-«Мисс Мира - 2015» прилетела в Москву из Ниццы транзитом через Стамбул. На таможне её задержали. Девушка везла с собой два кольца, колье Cartier 750-й пробы и золотые часы Patek Philippe. София заявила, что не декларировала «золото-бриллианты», так как все украшения якобы принадлежат ей лично.

Стоимость ювелирных изделий оценивается в 12 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении русской красавицы уголовного дела по статьям «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Контрабанда».

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