Под Волоколамском спасли упавшего в открытый колодец бездомного пса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса спасли бездомного пса, провалившегося в колодец. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Сидящее в воде на дне двухметрового колодца замерзающее животное заметил собственник земельного участка, расположенного в частном секторе Волоколамска. Открывая калитку, мужчина услышал скуление, и, увидев на дне бедолагу, позвонил в службу 112. На место оперативно прибыли работники 203-й пожарно-спасательной части», – рассказали в Мособлпожспасе.Один из спасателей спустился по лестнице в колодец, обвязал пса верёвкой, и работники дежурной смены вытащили животное на поверхность. Оказавшись на свободе, хвостатый пленник удалился.
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Лора Луганская