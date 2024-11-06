Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры упавшую на пол пенсионерку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Подмосковные спасатели открыли дверь в квартиру, где находилась больная пенсионерка. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
Инцидент произошел в Сергиево-Посадском округе. Мужчина, проходивший по подъезду многоквартирного дома, услышал из-за закрытой двери на третьем этаже зов о помощи. Он позвонил в службу экстренных вызовов 112.
Женщина лежала на полу и не могла встать. Работники Мособлпожспаса зафиксировали её на мягких носилках и перенесли в машину скорой помощи.
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«На место сразу же прибыли спасатели 233-й пожарно-спасательной части, сотрудники полиции и скорой помощи. Выяснилось, что в квартире проживает одинокая 70-летняя женщина, страдающая деменцией и сахарным диабетом. Спасатели открыли дверь специальным инструментом и обеспечили медикам доступ в квартиру», – рассказали в ведомстве.
Женщина лежала на полу и не могла встать. Работники Мособлпожспаса зафиксировали её на мягких носилках и перенесли в машину скорой помощи.
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Лора Луганская