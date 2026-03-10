Россиянину вынесли приговор за поджог лежащей на диване возлюбленной

10 марта 2026, 13:30

Житель Уфы получил пять лет строгого режима за поджог женщины во время ссоры

Фото: Istock/bee32

В Уфе суд приговорил к пяти годам колонии местного жителя за поджог сожительницы во время ссоры. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.