Россиянину вынесли приговор за поджог лежащей на диване возлюбленной

Житель Уфы получил пять лет строгого режима за поджог женщины во время ссоры
Фото: Istock/bee32

В Уфе суд приговорил к пяти годам колонии местного жителя за поджог сожительницы во время ссоры. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.



Инцидент произошёл в октябре 2025 года. По информации следствия, между мужчиной и женщиной возник конфликт во время совместного распития алкоголя. В какой-то момент фигурант подошёл к потерпевшей, которая лежала на диване, облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поднёс зажигалку.

Калининский районный суд Уфы признал 45-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Свою вину он признал. Отбывать наказание осужденный отправится в колонию строгого режима.

Ольга Щелокова

