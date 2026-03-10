Россиянину вынесли приговор за поджог лежащей на диване возлюбленной
В Уфе суд приговорил к пяти годам колонии местного жителя за поджог сожительницы во время ссоры. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
Инцидент произошёл в октябре 2025 года. По информации следствия, между мужчиной и женщиной возник конфликт во время совместного распития алкоголя. В какой-то момент фигурант подошёл к потерпевшей, которая лежала на диване, облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поднёс зажигалку.
Калининский районный суд Уфы признал 45-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Свою вину он признал. Отбывать наказание осужденный отправится в колонию строгого режима.
