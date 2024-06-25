Подмосковные пожарные спасли из горящей конюшни 48 лошадей

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Конноспортивный комплекс загорелся в деревне Ульянково городского округа Мытищи, пожарные эвакуировали 48 лошадей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О том, что в Ульянкове горит конюшня, в которой заперты лошади, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил очевидцы. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнём охвачена вся крыша здания и есть риск, что пожар распространится на соседние строения. Начальник караула запросил для тушения дополнительные силы и средства и дал команду эвакуировать лошадей», — говорится в сообщении.Пожарные вместе с сотрудниками конноспортивного комплекса вывели из горящего здания 48 лошадей, после чего приступили к тушению. Благодаря оперативным действиям спасателей ни одно животное не пострадало.
Возгорание удалось оперативно ликвидировать. В тушении принимали участие 38 человек, было задействовано десять единиц техники.
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