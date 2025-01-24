Подмосковные пожарные спасли жильцов дома, где горела захламлённая квартира

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федерального ведомства эвакуировали из горевшего дома трёх взрослых и трёхлетнего ребёнка. ЧП произошло в городском округе Чехов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«О пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажки в службу экстренных вызовов сообщили жильцы дома. На место направили подмосковных и сотрудников федерального ведомства. Как выяснилось, хозяйку квартиры, звавшую на помощь с балкона, эвакуировали проезжавшие мимо электрики. С помощью автовышки для электромонтажных работ они спустили её на землю, так как женщина не могла выйти из захламлённого жилища», – отметили в ведомстве.Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Позже огнеборцы вывели из задымленного подъезда трёх взрослых и ребёнка. После этого они в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние квартиры. ЧП обошлось без пострадавших.
Читайте также:
Подмосковные спасатели предупредили любителей подлёдного лова об опасности
Спасатели Подмосковья на руках вынесли с обледенелого поля мужчину с травмой ноги
В Егорьевске спасатели помогли госпитализировать 200-килограммового мужчину
Лора Луганская