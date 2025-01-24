Спасатели Подмосковья на руках вынесли с обледенелого поля мужчину с травмой ноги

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
60-летний мужчина травмировал ногу, возвращаясь домой через поле, и не смог двигаться дальше, на помощь ему пришли спасатели. Инцидент произошёл в Одинцовском городском округе — в районе СНТ «Рамека-2», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов обратился сам пострадавший. Он рассказал, что шёл через поле домой, поскользнулся на обледенелом участке и не может подняться из-за сильной боли в ноге. Приехавшие по вызову спасатели обнаружили, что не могут добраться до пострадавшего на машине из-за бездорожья. Поэтому они вместе с сотрудниками скорой помощи отправились на поиски пешком», — говорится в сообщении.Пострадавший был обнаружен в полутора километрах от дороги. Медики наложили ему на повреждённую ногу шину, а затем спасатели зафиксировали мужчину на носилках и донесли до машины скорой помощи для отправки в больницу.
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Лев Каштанов