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Спасатели Подмосковья на руках вынесли с обледенелого поля мужчину с травмой ноги

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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60-летний мужчина травмировал ногу, возвращаясь домой через поле, и не смог двигаться дальше, на помощь ему пришли спасатели. Инцидент произошёл в Одинцовском городском округе — в районе СНТ «Рамека-2», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.


«В единую службу экстренных вызовов обратился сам пострадавший. Он рассказал, что шёл через поле домой, поскользнулся на обледенелом участке и не может подняться из-за сильной боли в ноге. Приехавшие по вызову спасатели обнаружили, что не могут добраться до пострадавшего на машине из-за бездорожья. Поэтому они вместе с сотрудниками скорой помощи отправились на поиски пешком», — говорится в сообщении.
Пострадавший был обнаружен в полутора километрах от дороги. Медики наложили ему на повреждённую ногу шину, а затем спасатели зафиксировали мужчину на носилках и донесли до машины скорой помощи для отправки в больницу.

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#мособлпожспас
#одинцовский городской округ
В Подмосковье учителя физкультуры обвиняют в растлении 10-летней школьницы
24 января 2025, 12:18

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Подмосковье учителя физкультуры обвиняют в растлении 10-летней школьницы. Родители учеников создали петицию в защиту преподавателя, пишет Telegram-канал Mash.
Мать пострадавшей девочки рассказала, что школьный тренер по волейболу запер её дочь в физкультурном зале и надругался над ней. Это произошло с 15 на 16 января в останкинской средней школе в Дмитрове.

Вернувшись домой, девочка рассказа о произошедшем маме, после чего учителя задержали.

Однако родители других учеников отказываются в это верить. Они утверждают, что учитель очень уважаемый, добрый и глубоко верующий человек, а мать ученицы просто всё придумала. Теперь они собирают подписи в защиту преподавателя.

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Смертная казнь грозит россиянину, выбросившему сына за борт катера в Таиланде
24 января 2025, 12:04

Фото: iStock/ViewApart

Смертная казнь грозит россиянину, выбросившему сына за борт лодки в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трагедия произошла в акватории Суринских островов. Экскурсионный катер катал 30 пассажиров, в числе которых были 45-летний гражданин России Артём Б. и его 13-летний сын Лукас. Однако в один момент что-то пошло не так, мужчина внезапно схватил подростка за ноги и выбросил за борт.

Капитан в эту же минуту остановился, но было уже поздно. Вместе с другими пассажирами он поднял парня на борт, но тому гребным винтом сильно повредило голову. Лукаса доставили в больницу, где он в скором времени скончался.

Знакомые мужчины рассказали, что он состоял в отношениях с местной женщиной, которая и родила ему сына, являющегося гражданином Таиланда.

Некоторые очевидцы трагедии утверждают, что Артём не хотел убивать сына, а собирался лишь пошутить над ним, чтобы тот сам доплыл оставшиеся 200 метров до берега.

Местная полиция оперативно задержала россиянина и предъявила ему обвинения в преднамеренном убийстве. Максимальное наказание по это статье – смертная казнь или пожизненное тюремное заключение.

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В Тайланде россиянин выбросил сына за борт катера, ребенок погиб
24 января 2025, 10:23

Фото: iStock/sornwut tubtawee

В Таиланде россиянин выкинул за борт своего 13-летнего сына во время прогулки на катере, ребенок погиб. Об этом пишет Thairath,
По данным издания, все произошло рядом с Суринскими островами. 45-летний россиянин с сыном в компании еще 33 человек отправился на прогулку на катере. В какой-то момент отец схватил ребенка и выбросил за борт. Мальчик ударился о винт катера, получив серьезные травмы.

Ребенка отвезли в больницу, но там он умер. Спасти его не смогли. У пострадавшего не было гражданства РФ, он был подданным Таиланда.

При этом отца сразу задержали. Его должны доставить в суд для решения вопроса об аресте. В случае доказательства вины, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Причина убийства не уточняется.

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Shot: на Сахалине мужчина ворвался в детсад с ножом и требовал отдать ему детей

Sky News: напавший с ножом на детей в Саутпорте подросток получил пожизненное
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Механик «Волгонефти-212» Татаринов: Танкер развалился на куски за 10 минут
24 января 2025, 09:26

Фото: istockphoto/Photos by Painter

15 декабря 2014 года в Керченском проливе Чёрного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно разломилось на две части буквально за десять минут.
Об этом в разговоре с изданием «РБК Пермь» рассказал механик корабля Алексей Татаринов. По его словам, катастрофа произошла из-за резкого ухудшения погодных условий, которые не соответствовали прогнозу. Кроме того, судну не удалось укрыться от шторма у мыса Такиль в Крыму. Встать там на якорь танкеру не разрешило руководство порта, сославшись на большое количество судов на рейде.

После усиления ветра и волнения на море команда произвела осмотр танкера, проверила все отсеки на герметичность, задраила люки. Тем не менее, судно разломилось на две части в районе пятого и шестого танков примерно за 10 минут. Механик Татаринов исключил ошибки капитана и экипажа, заявив, что все действовали строго по инструкции.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили в общей сложности девять тысяч тонн мазута. В результате крушения судов 15 декабря нефтепродукты попали в Чёрное море.

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#чёрное море
#катастрофа
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В частном доме в Подмосковье нашли кусты и семена конопли
24 января 2025, 09:21

Фото: istockphoto/Photos by Painter

13 кустов конопли и коробку с семенами обнаружили полицейские в частном доме 33-летнего мужчины в слободке Алёшино городского округа Воскресенск, хозяина дома задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В доме злоумышленника полицейские нашли 13 кустов конопли, коробку с семенами, более 100 граммов сухого вещества растительного происхождения, курительные трубки, электронные весы, а также всё оборудование, необходимое для выращивание наркосодержащих растений», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что сухое растительное вещество является марихуаной.

Задержанный рассказал, что выращивал коноплю в течение полутора лет для личного пользования. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и вылет самолётов

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#конопля
#наркотики
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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и вылет самолётов
24 января 2025, 08:29

Фото: istockphoto/Chalabala

В аэропорту Уфы введён в действие план «Ковёр». Это означает временные ограничения на приём и вылет самолётов.
Об этом в телеграм-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко. За два часа до этого временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Пилоты и сотрудники наземных служб воздушных гаваней делают всё возможное для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

В Татарстане, Самарской и Саратовской областях была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. О времени отмены ограничений в работе аэропортов будет сообщено дополнительно.

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#аэропорт
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Shot: на Сахалине мужчина ворвался в детсад с ножом и требовал отдать ему детей
24 января 2025, 05:35

Фото: iStock/BrianAJackson

На Сахалине неадекватный мужчина ворвался в детский сад с ножом и требовал отдать ему детей. Этим поделились в Shot.
«Неадекватный мужик с ножом ворвался в детский сад и требовал отдать ему детей на Сахалине», — пишут в telegram-канале.

Как оказалось, 36-летний бывший заключенный зашел в детсад в Долинске, где требовал отдать ему детей и угрожал перерезать себе горло. Также он говорил, что 18 лет провел в тюрьме. После мужчина покинул здание.

Сотрудники полиции нашли дебошира во дворе одного из домов рядом с детсадом. Он был задержан, нож у него изъяли. Выяснилось, что мужчина действительно сидел в тюрьме и не раз попадал в поле зрения правоохранителей.



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#происшествие
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В Берлине обвинили женщину в незаконной продаже российской недвижимости
24 января 2025, 03:27

Фото: iStock/bluejayphoto

Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинение женщине за незаконную продажу российского имущества в районе Лихтенберг. Об этом пишут РИА Новости.
«Генеральная прокуратура Берлина в судебном порядке предъявила обвинение женщине, участвовавшей в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе Лихтенберг», — пишут в агентстве.

По данным следствия, 59-летняя женщина в период с 2021 по 2022 год совершала сделки с российской недвижимостью по, якобы, доверенности РФ. В издании Spiegel уточнили, что подозреваемая по имени Олена представилась сотрудницей ФСБ.

К тому же обвиняемая пять раз пыталась подделать документы. Работала она с мужчиной, который уже несколько лет находится под следствием. Им является стоматолог из Берлина, который также продал российскую недвижимость в районе Лихтенберг.

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#россия
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Sky News: напавший с ножом на детей в Саутпорте подросток получил пожизненное
23 января 2025, 21:44

Фото: istockphoto/BrianAJackson

К 13 пожизненным срокам приговорили подростка, напавшего и убившего детей ножом летом прошлого года. Об этом сообщает телеканал Sky News. Уточняется, что три человека тогда погибли, а в стране начались массовые беспорядки.
«Тройной убийца в Саутпорте Аксель Рудакубана был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года», — добавили журналисты.
Молодого человека судили за убийство, а также за покушение на убийство взрослых и детей. Из назначенного срока наказания будут вычтены 175 дней, которые осужденный уже провел за решеткой, добавили в суде.

Перед этим сообщалось, что в одной из американских школ произошла стрельба.

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