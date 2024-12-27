Подмосковные росгвардейцы помогли вытащить застрявшую у оврага машину

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Машину, застрявшую в сугробе рядом с оврагом, вытащили сотрудники Росгвардии в округе Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Патрулю росгвардейцев поступило сообщение, что в районе улицы Путепровод на подъёме в глубоком сугробе в опасной близости от оврага застрял автомобиль», — говорится в сообщении.Приехавшие на помощь сотрудники Росгвардии обнаружили, что в салоне находится женщина-водитель с маленьким ребёнком. Прапорщик полиции Ярослав Золотобой и старшина полиции Артур Цатурян вытащили застрявшую машину из снега и вернули её на проезжую часть, так что женщина смогла продолжить свою поездку.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии Подмосковья помогли мужчине, который пострадал в ДТП на автотрассе в Орехово-Зуевском округе.
Читайте также:
Росгвардейцы Подмосковья передадут бойцам СВО более 800 единиц изъятого оружия
Сотрудники Росгвардии Подмосковья приняли участие в сборе помощи для бойцов СВО
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в ограблении пенсионерки
Лев Каштанов