Подмосковные спасатели достали пса из трёхметрового колодца под Наро-Фоминском

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве ж/д путей в Рязанской области в 2023 году, дал признательные показания в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех беспилотников. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Дроны, о которых идет речь, были самодельными, он изготовил по чертежам украинской разведки, говорится в сообщении.