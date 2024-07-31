Подмосковные спасатели достали пса из трёхметрового колодца под Наро-Фоминском

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вызволили собаку, провалившуюся в колодец на территории заброшенных гаражей в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила пожилая женщина и рассказала, что её питомец упал в колодец. Самостоятельно достать животное с трёхметровой глубины пенсионерка не могла.
По его словам, оказавшись снова на земле, пушистый бедолага успокоился и с радостью отправился домой вместе с хозяйкой.
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«Прибыв на место вызова, один из работников противопожарно-спасательной службы постарался наладить контакт с обеспокоенным животным и спустился в сооружение к пленнику. Пёс агрессии не проявлял и даже позволили специалисту обвязать себя спасательной верёвкой. После этого спасатели осторожно вытянули беглеца на поверхность и отдали благодарной пенсионерке», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части Юрий Яковлев.
По его словам, оказавшись снова на земле, пушистый бедолага успокоился и с радостью отправился домой вместе с хозяйкой.
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Лора Луганская