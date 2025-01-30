Подмосковные спасатели помогли провалившейся под лёд беременной лосихе

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вызволили провалившуюся под лёд лосиху. Инцидент произошел в районе деревни Бельское Талдомского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Животное переходило замёрзший полноводный ручей, лёд не выдержал, и лосиха оказалась в ледяной воде без надежды выбраться.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Участники спасательной операции укрыли будущую маму термоодеялом и стали массировать замёрзшее животное, чтобы восстановить кровообращение.
Когда они убедились, что лосиха пришла в себя и может самостоятельно передвигаться, её отпустили в естественную среду обитания.
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«Местные жители заметили бедолагу и вызвали спасателей. Прибыв по указанным координатам, работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части накинули трос на шею животного и вместе с неравнодушными людьми вытянули на берег. Как выяснилось, в результате спасли не одну, а две жизни – лосиха оказалась беременной», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Участники спасательной операции укрыли будущую маму термоодеялом и стали массировать замёрзшее животное, чтобы восстановить кровообращение.
Когда они убедились, что лосиха пришла в себя и может самостоятельно передвигаться, её отпустили в естественную среду обитания.
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Лора Луганская