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Подмосковные спасатели помогли провалившейся под лёд беременной лосихе

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Работники Мособлпожспаса вызволили провалившуюся под лёд лосиху. Инцидент произошел в районе деревни Бельское Талдомского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Животное переходило замёрзший полноводный ручей, лёд не выдержал, и лосиха оказалась в ледяной воде без надежды выбраться.
«Местные жители заметили бедолагу и вызвали спасателей. Прибыв по указанным координатам, работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части накинули трос на шею животного и вместе с неравнодушными людьми вытянули на берег. Как выяснилось, в результате спасли не одну, а две жизни – лосиха оказалась беременной», – рассказали в пресс-службе.


Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Участники спасательной операции укрыли будущую маму термоодеялом и стали массировать замёрзшее животное, чтобы восстановить кровообращение.

Когда они убедились, что лосиха пришла в себя и может самостоятельно передвигаться, её отпустили в естественную среду обитания.

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На дороге в округе Кашира перевернулась машина, пострадали два человека
30 января 2025, 17:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Автомобиль Toyota Celica попала в аварию на дороге Кашира — Серебряные пруды: машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. В ДТП пострадали водитель и пассажирка, им на помощь пришли подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В среду, 29 декабря, около часа ночи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от очевидцев аварии. Спасатели оперативно прибыли на место и сразу отключили аккумулятор перевернувшейся машины, чтобы исключить возгорание. Затем они оказали психологическую и первую медицинскую помощь 27-летнему водителю и его пассажирке, получившим травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
После оказания первой помощи спасатели передали пострадавших бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.

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В Москве задержали мужчину, угрожавшего прохожим пистолетом
30 января 2025, 16:38

Фото: iStock/Chalabala

В ВАО Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали мужчину, который угрожал продавцам и прохожим пистолетом. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сигнал тревоги поступил из магазина на улице Борисовская. Сотрудник рассказал правоохранителям, что некий мужчина сначала попытался украсть из магазина алкоголь, а когда его заметили, он достал пистолет и начал им угрожать продавцам, после чего убежал.

Силовики оперативно обнаружили вооруженного беглеца. Он находился на проезжей части, держал оружие в руке и конфликтовал с водителем автомобиля.

«Росгвардейцы обезоружили и задержали дебошира. Им оказался ранее судимый 52-летний приезжий. Внятно пояснить мотивы своего поступка он не смог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

Задержанного доставили в полицейский участок, а оружие изъяли и отправили на экспертизу.

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В Подмосковье подростки избили прохожего молотком и сняли это на видео
30 января 2025, 16:29

Фото: istockphoto.com/Cynthia Lempitsky

Трое подростков 2009 года рождения из Раменского напали с молотком на прохожего и записали нападение на видео для публикации в интернете, виновных удалось вычислить и задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, у одного из домов на улице Гурьева в Раменском двое подросток несколько раз ударили молотком местного жителя — мужчину 1982 года рождения, а третий мальчик снимал это на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Воскресенске 12-летняя школьница умерла после того, как выкурила подряд четыре электронных сигареты.

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На пожаре в Ленинском округе спасли женщину и её кошку
30 января 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл в двухэтажном частном доме в посёлке Битца Ленинского округа, оттуда эвакуировали женщину и её кошку, сообщает пресс-службу Мособлпожспаса.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит чердак площадью 150 квадратных метров. На первом этаже здания пожарные обнаружили взволнованную хозяйку, которая пыталась найти свою спрятавшуюся кошку. Огнеборцы вывели женщину в безопасное место, а также нашли и вынесли ей её испуганную кошку», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно потушили возгорание на чердаке и сумели предотвратить распространение огня с чердака на другие помещения и соседние здания. В тушении приняли участие более 30 человек, было задействовано семь единиц техники.

В ходе пожара никто не пострадал.

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Почему жили в США и что сказали сыну перед смертью: история фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе
30 января 2025, 15:20

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Утром 30 января (по мск) лайнер компании American Airlines, заходя на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак. В результате удара самолет раскололся на две части, и его обломки уже находятся на значительной глубине. На борту находились 64 человека, а в вертолете — еще трое. По данным американских властей, информации о выживших пока нет, и на месте происшествия продолжаются поисковые работы. Известно, что на борту находились российские фигуристы. Подробности – в материале «Радио 1».

Биография Евгении Шишковой и Вадима Наумова


Среди пассажиров лайнера были бывшие российские фигуристы и нынешние тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Будущий спортсмен родился 7 апреля 1969 года в Ленинграде и на момент трагедии ему было 55 лет.

Евгения Шишкова, которой было 52 года, начала свою карьеру в фигурном катании в 1980 году в той же спортивной школе, что и Наумов. Сначала она выступала в одиночном катании, но через три года сформировала пару с будущим супругом. Их тренером была Людмила Великова, а хореографами — Наталья Печерская и Александр Степин.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов (Фото: соцсети)

Как познакомились Евгения Шишкова и Вадим Наумов


Адим Наумов и Евгения Шишкова дружили с самого детства. Оба родились в Ленинграде и начали заниматься фигурным катанием еще в младших классах: он в десять лет, она — в восемь. Сначала они выступали как одиночники, но в 1983 году объединились в пару. Через девять лет спортсмены дебютировали на Олимпийских играх, заняв пятое место, а на зимних Играх 1994 года они стали четвертыми. В том же году им удалось завоевать золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию.


Шишкова и Наумов поженились 7 августа 1995 года в Санкт-Петербурге, а их сын Максим родился 1 августа 2001 года. Максим также стал фигуристом и сейчас выступает в одиночном катании.

Как Евгения Шишкова и Вадим Наумов начали заниматься фигурным катанием


Фигурным катанием Наумов начал заниматься в 1979 году в СДЮШОР дворца спорта «Юбилейный», его первым тренером была Элла Бейлина.

Наиболее значимые достижения пары Шишкова — Наумов включают первое место на Чемпионате СССР в Минске в 1991 году, золотую медаль на Чемпионате мира в 1994 году в Макухари и серебро на Чемпионате мира в Бирмингеме в 1995 году. С 1991 по 1995 годы они регулярно занимали призовые места на Чемпионатах Европы, а в 1996 году стали чемпионами России в Самаре.

Почему фигуристы жили в США


В 1998 году Наумов и Шишкова переехали в США, где начали свою тренерскую карьеру в Симсбери, штат Коннектикут. Они работали с американской фигурной парой Кэтрин Оршер и Гарретом Лукасом, которые стали чемпионами США в 2005 году.

Наумов отмечал: «Если бы мы остались в России, то, вероятно, занимались бы исключительно спортивными парами. В Америке нам пришлось научиться работать с одиночниками. Здесь нет возможности выбирать, нужно работать со всеми, кто желает кататься и может оплатить занятия. В России существует централизованная система подготовки, тогда как в США все устроено иначе. В стране есть только один специализированный центр в Колорадо-Спрингс, который поддерживается федерацией и Олимпийским комитетом США. Остальные катки являются частными, и их владельцы устанавливают свои правила».

Евгения Шишкова и Вадим Наумов с сыном (Фото: соцсети)

Сын Евгении Шишковой и Вадима Наумова


За несколько дней до трагедии в Уичите завершился чемпионат США по фигурному катанию. 23-летний Максим Наумов занял четвертое место.

«Мы тобой гордимся», — поддержали сына известные фигуристы.

После выступления юный спортсмен покинул Уичиту вместе с другими фигуристами, в то время как его родители остались на день дольше — их ученики еще продолжали участие в турнире.

Что известно о гибели Евгении Шишковой и Вадима Наумова


Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «РБК Спорт» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей с фигуристами.

«Горе и боль по ушедшим чемпионам, и еще большая боль от покинувших нас хороших добрых людей. Я не только был с ними знаком, я их еще тренировал. По крайней мере, был на одном льду», — сказал Мишин.
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В Подмосковье школьница умерла после того, как выкурила четыре вейпа
30 января 2025, 14:47

Фото: iStock/Igor Ilkov

В Воскресенске 12-летняя школьница умерла после того, как выкурила четыре электронных сигареты подряд, пишет Mash.
По данным издания, несчастный случай произошел в Воскресенске в среду. Тело подростка обнаружила ее мама, когда пришла домой после работы. Рядом с девочкой лежали четыре электронные сигареты.

Предполагается, что школьница умерла именно из-за них. Точную причину должны будут выяснить судмедэксперты. Известно, что хронических заболеваний у погибшей девочки не было.

Узнать о том, что ребенок начал курить вейпы, можно по маслянистым следам на руках и одежде, специфическому запаху. Об этом сообщила клинический психолог татарстанского клинического наркодиспансера Надежда Ахмадуллина. По ее словам, в таком случае нужно не ругать ребенка, а пытаться выстроить с ним честные и доверительные отношения.

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Бросившему младенца в сугроб Сергею Косенко суд вынес новый приговор
Блогера Косенко оштрафовали за пропаганду наркотиков
30 января 2025, 14:05

Фото: iStock/Zolnierek

Никулинский суд Москвы приговорил блогера Сергея Косенко, бросившего своего грудного ребенка в сугроб, к административной ответственности за пропаганду наркотиков, передает ТАСС.
«Суд постановил признать Косенко С. С. по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета) и назначить ему наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей», — огласил приговор судья.

Согласно материалам дела, Косенко опубликовал на Youtube-канале ролик, где была представлена информация о запрещенных веществах. Он рассказал, как их употреблять и какой эффект последует после. Ролик посмотрели не менее 511 тысяч человек.

Костенко на заседание суда не пришел. При этом его адвокат обвинения суда не оспаривал, но попросил прекратить дело за истечением срока давности. Он заявил ТАСС, что планирует в ближайшее время обжаловать решение суда.

Широкой публике Костенко стал известен после публикации видео, на котором он бросил своего грудного ребенка в сугроб.

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В Москве поймали подростка за попытку поджога администрации деревни Внуково
30 января 2025, 14:01

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Москве полицейские поймали подростка, подозреваемого в попытке поджога администрации деревни Внуково по заданию мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее информации, сначала 14-летний школьник отправил аферистам деньги родителей — 300 тысяч рублей и крупную сумму в иностранной валюте.
«Используя различные психологические приемы, заставили поверить, что он должен оказать помощь в задержании преступников, кол-центр которых находится в здании местной администрации. Выполняя их указания, подросток поджег два припаркованных автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в здание», — рассказала Волк в беседе с АГН «Москва».
В то же время в Новокузнецке задержали 15-летнего школьника с игрушечным пластмассовым автоматом, внешний вид которого сильно перепугал местных жителей. Как сообщает «Сiбдепо», с подростком провели профилактическую беседу и отпустили.
«Таким образом, установлено, что информация о вооруженном мужчине является недостоверной. Полиция Кузбасса призывает граждан сохранять бдительность и напоминает о необходимости оперативно сообщать обо всех», — отмечает издание.
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#мошенники
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Эксперт оценил шансы на выживание жертв авиакатастрофы в США
Военный летчик Попов: при столкновении суден в США вряд ли мог кто-то выжить
30 января 2025, 13:47

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана пассажирский авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту гражданского самолета находились 64 человека, включая четырех членов экипажа, а в боевом вертолете были трое военнослужащих, чья гибель уже подтверждена.
Среди погибших в авиакатастрофе могут быть уроженцы Санкт-Петербурга, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года — 52-летняя Евгения Шишкова и 55-летний Вадим Наумов, которые в последние годы имели американское гражданство.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с «Радио 1» сообщил, что когда сталкиваются два воздушных судна в воздухе на скорости примерно 350−400 километров в час, то это сопоставимо с вертолётом Ми-8.

«И вот такие две массы встречаются. Вероятность сохранения жизни очень мала. Это примерно один из тысячи случаев. Хотя есть примеры, когда падали и с большой высоты, и в деталях фюзеляжа, и в кресле, при этом оставались живыми. Но это крайне редко. А вода — это такая же твёрдая поверхность — то же самое, что в бетон биться», — объяснил эксперт.

По его словам, при подобных ударных моментах тело может быть целым (ни одной сломанной кости), но может произойти локальное разрушение.

«Может быть разрыв соединительной ткани, легких, кровеносных сосудов — кровоизлияние вовнутрь и летальный исход», — сообщил кандидат технических наук.

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