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Подмосковные спасатели помогли водителю фуры, потерявшему сознание за рулём

15 июля 2024, 16:39
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Работники Мособлпожспаса помогли водителю большегруза, которому стало плохо в дороге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в селе Новосёлки городского округа Чехов. Шофёр, проезжавший по территории производственно-складского комплекса, почувствовал острую боль в сердце. Теряя сознание, он успел позвать на помощь.
«В промзоне находилась пожарно-спасательная часть, и спасатели мгновенно отреагировали на ситуацию. Они помогли водителю выйти из машины и сопроводили до служебного помещения. Затем они положили пострадавшего на кровать и вызвали скорую помощь», – рассказали в пресс-службе.


До приезда медиков работники подразделения оказали водителю фуры первую помощь. Прибывшие врачи осмотрели шофёра и стабилизировали его состояния. Мужчина почувствовал себя лучше и отказался от госпитализации.

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