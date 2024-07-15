Подмосковные спасатели помогли водителю фуры, потерявшему сознание за рулём

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса помогли водителю большегруза, которому стало плохо в дороге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в селе Новосёлки городского округа Чехов. Шофёр, проезжавший по территории производственно-складского комплекса, почувствовал острую боль в сердце. Теряя сознание, он успел позвать на помощь.
До приезда медиков работники подразделения оказали водителю фуры первую помощь. Прибывшие врачи осмотрели шофёра и стабилизировали его состояния. Мужчина почувствовал себя лучше и отказался от госпитализации.
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«В промзоне находилась пожарно-спасательная часть, и спасатели мгновенно отреагировали на ситуацию. Они помогли водителю выйти из машины и сопроводили до служебного помещения. Затем они положили пострадавшего на кровать и вызвали скорую помощь», – рассказали в пресс-службе.
До приезда медиков работники подразделения оказали водителю фуры первую помощь. Прибывшие врачи осмотрели шофёра и стабилизировали его состояния. Мужчина почувствовал себя лучше и отказался от госпитализации.
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Лора Луганская