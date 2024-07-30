В деревне под Рузой нашли ржавый артиллерийский снаряд

Фото: пресс-служба Мособлпо
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Таблово Рузского городского округа местные жители, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация об опасной находке поступила в единую службу экстренных вызовов «Система-112». На место прибыли взрывотехники, они идентифицировали боеприпас как 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времён ВОВ. После этого специалисты, соблюдая технику безопасности, утилизировали боеприпас», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что при обнаружении военных снарядов граждане должны немедленно обращаться в экстренные службы. Боеприпасы категорически запрещается трогать, переносить на другое место, засыпать песком или землёй, заливать водой, ломать или оказывать иное воздействие — всё это может быть крайне опасно. Вызвав специалистов, следует оградить доступ людей и животных к опасной находке в радиусе 100 метров, дождаться спасателей и показать им, где находится боеприпас.
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