Подозреваемых в убийстве специалиста по связям ЮАР и России осудят 30 марта
Подозреваемые в убийстве руководителя программы по африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) Стивена Груздя предстанут перед судом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, в причастности к преступлению подозреваются пять человек. Судебное заседание состоится 30 марта в Йоханнесбурге (ЮАР).
Стивена Груздя похитили 27 марта. Уже в ночь на 28 число полиция задержала автомобиль с предполагаемыми преступниками.
29 марта в Южноафриканском институте международных отношений подтвердили информацию о гибели эксперта.
