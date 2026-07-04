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Мужчина вооружился чайкой и напал на прохожего

The Scotsman: шотландца задержали после попытки напасть с чайкой на прохожего
Фото: iStock/MriyaWildlife

Жителя Шотландии задержали после попытки напасть на прохожего с помощью чайки. Об этом информирует газета The Scotsman.



В субботу, 27 июня, на центральной площади Куинс-Парк-Плейс города Обан произошёл необычный инцидент. Мужчина поймал двух чаек прямо на улице и использовал одну из них в качестве оружия, напав на другого человека.

Сведения о состоянии пострадавшего не разглашаются. Уточняется, что птицы не получили травм. Причины поступка злоумышленника остаются неизвестными. Его личность и дополнительные подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону домашняя обезьяна искусала 10-летнюю девочку на улице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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