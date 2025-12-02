Ударившего пенсионерку курьера в Новосибирске уволили
Курьер, ударивший пенсионерку ногой в лицо в подземном переходе Новосибирска, остался без работы. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Выяснилось, что мужчина был сотрудником компании «Купер». Ее представитель в беседе с изданием сообщил, что организация готова оказать необходимую помощь пострадавшей пенсионерке, а информация о злоумышленнике передана в правоохранительные органы.
На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, как мужчина в форменной одежде курьера наносит пенсионерке удар ногой в лицо, в результате чего она падает. На других видеозаписях предположительно тот же человек демонстрирует агрессивное поведение, плюя в случайных прохожих. Сотрудники МВД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
