Подозреваемого в мошенничестве судью Матету госпитализировали с гипертонией

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Главу Солнцевского суда столицы Артема Матету госпитализировали с гипертонией. Об этом изданию РБК сообщил защитник Андрей Аверин в рамках заседания судейской коллегии.
«Сегодня он [Матета] был госпитализирован с гипертонической болезнью второй степени», — заявил адвокат.
Коллегия судей должна была рассмотреть вопрос о возбуждении против Матеты уголовного дела по мошенничеству. Соответствующее представление направил Следственный комитет.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отложила слушание, признав неявку Матеты уважительной. Сторона защиты также отметила, что госпитализация судьи связана со стрессом. Он продолжает исполнять свои обязанности.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил ВККС разрешить ему открыть дело в отношении Матеты.
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