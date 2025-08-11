«Подозрительный предмет»: В Ногинске определили вид найденной во дворе дома гранаты

11 августа 2025, 18:46

Найденный предмет около дома в Ногинске оказался страйкбольной гранатой

Фото: Istock/:by sonmez

Утром 11 августа в подмосковном Ногинске был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.





Как выяснилось, страшная «находка» во дворе жилого дома на Краснослободской улице является специальным устройством, которое используется в страйкболе для создания эффектов, имитирующих реальные боевые действия, и не представляет опасности для окружающих.

«Найденный подозрительный предмет оказался страйкбольной гранатой. Опасности она не представляет», — сообщили в ведомстве.