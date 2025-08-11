«Подозрительный предмет»: В Ногинске определили вид найденной во дворе дома гранаты
Найденный предмет около дома в Ногинске оказался страйкбольной гранатой
Утром 11 августа в подмосковном Ногинске был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Как выяснилось, страшная «находка» во дворе жилого дома на Краснослободской улице является специальным устройством, которое используется в страйкболе для создания эффектов, имитирующих реальные боевые действия, и не представляет опасности для окружающих.
«Найденный подозрительный предмет оказался страйкбольной гранатой. Опасности она не представляет», — сообщили в ведомстве.Ранее территорию возле дома оцепили, а на место вызвали сапёров для проверки. После экспертизы выяснилось, что тревога была ложной.
Ранее сообщалось об инциденте в Химках, где мужчина измазал фекалиями все стены в квартире из-за ссоры с женой.