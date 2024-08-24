Обращение к Путину и отрезанное ухо: что террористы делали с заложниками в ИК-19 под Волгоградом

23 августа четверо радикалов взяли в заложники восемь сотрудников ИК-19 и четверых заключенных. Террористы снимали происходящее на видео, которое позже оказалось в Сети. Что происходило в колонии во время захвата и как радикалы расправлялись с заложниками расскажет редакция «Радио 1».