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Обращение к Путину и отрезанное ухо: что террористы делали с заложниками в ИК-19 под Волгоградом

24 августа 2024, 12:38
Фото: istock/Nataliia Yankovets

Фото: istock/Nataliia Yankovets

23 августа четверо радикалов взяли в заложники восемь сотрудников ИК-19 и четверых заключенных. Террористы снимали происходящее на видео, которое позже оказалось в Сети. Что происходило в колонии во время захвата и как радикалы расправлялись с заложниками расскажет редакция «Радио 1».

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом


О захвате заложников в ИК-19 стало известно днем 23 августа. Через некоторое время появились первые данные об убитых и раненых. Террористы практически сразу выдвинули требования: два миллиона долларов и вертолет с пилотом. Участники мятежа идентифицировали себя, как сторонники ИГИЛ*. Они заявили, что действуют по мотивам мести за террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».



«Это ради Аллаха, ради установления шариата, ради угнетенных братьев-мусульман. И месть тем, кто так поступил с нашими братьями во время нападения на «Крокус», — сказал один из захватчиков.

Все происходящее в момент захвата ИК-19, радикалы снимали на видео. На роликах были видны тяжело раненые и подвергнутые пыткам сотрудники колонии.

Ближе к вечеру в ИК-19 раздались выстрелы – началась штурмовая операция. Она продолжалась 30 минут. За это время сотрудники Росгвардии успешно нейтрализовали всех четырёх захватчиков. Все заложники были освобождены.

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«Месть за Крокус» и ножи за взятку: подробности захвата ИК-19 под Волгоградом, мотивы, жертвы

Пострадавшие и убитые в ИК-19


Среди заложников оказался начальник колонии Андрей Девятов. Ему удалось выжить, несмотря на тяжелые повреждения головы. Среди убитых террористами: начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов, замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма. Еще один погибший сотрудник ФСИН — Сергей Гордополов.

Жертвами преступников стали также четверо заключенных.

Фото: istock/Timur Malazoniia

Пытки заложников в ИК-19 под Волгоградом


После окончания штурма раненых и убитых заложников обнаружили с перевязанными руками и с травмами головы, полученными от удара молотком. Террористы также наносили жертвам резаные раны и удары бутылками по голове.

Пытки одного из сотрудников ФСИН Сергея Гордополова радикалы сняли на видео и распространили в Сети. Офицера ранили в голову, попытались отрезать ухо и вынудили обратиться к президенту России Владимиру Путину. Гордополов лишь призвал выполнить требования террористов и сообщил о том, что ему нужен врач.

Сотрудник ФСИН получил несколько ножевых травм, закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы на спине. Позднее он скончался в медицинском учреждении.

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Кровавый захват ИК-19 в Волгоградской области: что происходит прямо сейчас

Кроме того, стало известно, что один из заключенных, 45-летний Александр Бойко, также подвергся нападению боевиков. В момент атаки он находился в санитарной части и, услышав о нападении, бросился на помощь сотрудникам колонии, однако был ранен в процессе спасательной операции.

Всего погибли восемь заложников: четверо сотрудников ИК-19 и четверо осужденных. Остальные были госпитализированы с тяжелыми ранениями. За их жизни борются врачи.

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*террористическая организация, деятельность которой в России запрещена
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Мигранты открыли цех по розливу иранской «Кока-колы» в Подмосковье
Склад с паленой «Кока-колой» из Ирана и Казахстана нашли в Подмосковье
24 августа 2024, 13:07

Фото: istockphoto / Fotoatelie

Подпольный цех по розливу паленой «Кока-колы» из Ирана и Казахстана нашли в подмосковном Красногорске. Склад с контрафактной продукцией располагался на территории подземной парковки жилого комплекса на Бульваре Космонавтов.
Незаконное производство организовали мигранты, чью деятельность заметили бдительные жители местных домов. После многочисленных обращений жильцов в разные инстанции, в цех с «Кока-колой» нагрянули органы, сообщает канал «Рай и МКАД Подмосковье» в тг.

Сейчас выясняют, куда сбывали контрафактный товар, а также, кто был организатором и по каким каналам шли поставки.

The Coca-Cola Company ушла из России в марте 2022 года. На замену пришел бренд «Добрый Cola», который выпустило бывшее российское подразделение ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия», а ныне ООО «Мултон партнерс». Однако «Добрый Cola» сделан по другому рецепту, поэтому отличается по вкусу.

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Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников
24 августа 2024, 12:26

Фото: iStock/Gerasimov174

Следователи допрашивают работников исправительной колонии №19 в Волгоградской области после захвата заложников, в результате чего четыре человека были убиты. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время правоохранители устанавливают, как на территорию исправительной колонии попали флаги запрещенных организаций, у осужденных оказалось оружие и мобильные телефоны, а также компоненты для взрывного устройства. Согласно информации источника, также проводятся проверки на наличие у заключенных запрещенных предметов.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли четыре человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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Два сотрудника колонии в тяжелом состоянии после теракта в ИК-19
Два пострадавших при захвате ИК-19 сотрудника остаются в тяжелом состоянии
24 августа 2024, 11:57

Фото: istockphoto / mercava

Два сотрудника волгоградской ИК-19, которые пострадали во время захвата заложников террористами, находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет здравоохранения Волгоградской области 24 августа.
Врачи продолжают бороться за жизни сотрудников колонии в Волгограде, которые пострадали от рук террористов во время захвата ИК-19. В больнице находятся четыре человека, двое из них остаются в состоянии средней тяжести.

Всего во время теракта в Волгограде погибли восемь заложников. Тела четверых убитых боевиками заключенных нашли после штурма. Также боевики убили трех сотрудников: начальника воспитательного отдела Виктора Чернушкина, зама начальника по безопасности Андрея Кучму и начальника отдела охраны Ивана Кречетова.

Еще один сотрудник ФСИН, Сергей Гордополов, скончался в больнице, куда попал с многочисленными ножевыми ранениями и черепно-мозговой травмой.
Приверженцы «Исламского государства»* захватили колонию №19 в Волгограде 23 августа. В заложниках были 8 сотрудников ИК и четверо заключенных.

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Подравшихся с полицейским в Анталье россиянок продержат в Турции до декабря
Подравшиеся с полицейским в Турции россиянки останутся в стране на 3,5 месяца
24 августа 2024, 09:52

Фото: iStock/9parusnikov

Две российские туристки, которые подрались с полицейским в аэропорту Антальи, останутся в Турции еще на 3,5 месяца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Светлана и Юлия останутся в Турции до зимы, так как суд по их делу назначили на 11 декабря. До этой даты россиянкам запрещено покидать страну.

Женщины рассказали журналистам, что они по-прежнему находятся без денег в заброшенном здании, чтобы не попасться на глаза правоохранителям. Отмечается, что к их тратам добавились еще и расходы на лекарства — обе туристки заболели.

Согласно информации канала, посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, однако пока на ситуацию это никак не повлияло.

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#глаза
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#турция
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Две женщины пострадали при атаке БПЛА под Воронежем
24 августа 2024, 09:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки ВСУ в Воронежской области две женщины получили травмы. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Одна женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, в то время как другая получила лёгкие повреждения и отказалась от госпитализации», — написал он.

Глава региона уточнил, что российские системы ПВО сбили пять беспилотников, которые были перехвачены над территорией области. В трех населенных пунктах Острогожского района введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий пожара и разминирования опасных объектов.

По словам Гусева, жилые здания, согласно предварительным данным, не пострадали, однако в одном из сел района могут возникнуть проблемы с электроснабжением из-за повреждения линий электропередач. Энергетики начнут устранять последствия после получения разрешения от соответствующих служб.

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#воронежская область
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Следствие провело очную ставку с обвиняемыми по делу о покушении на Симоньян
24 августа 2024, 09:35

Фото: iStock/Elena Horrmann

Следствие провело очную ставку с группой обвиняемых по делу о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что злоумышленники готовили покушение на Ксению Собчак. Преступление планировали осуществить члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.

Федеральная служба безопасности предотвратила покушения на Симоньян и Собчак в июле прошлого года.

7 мая в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак и главного редактора «RT» Маргариты Симоньян были задержаны три новых подозреваемых. О том, кто готовился к убийству российских журналисток и кто стоит за организацией преступления, читайте в материале «Радио 1».

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Режим ЧС введен в Воронежской области после атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС
24 августа 2024, 08:44

Фото: istock/sommersby

В Острогожском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий ночной атаки дронов. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его информации, из одного села и садоводческого товарищества были эвакуированы около 200 человек. Для них организовали временный пункт размещения, однако большинство временно будут проживать у родственников. Жителям соседнего села провели инструктаж по безопасности.

В результате атаки дронов пострадали две женщины: одну доставили в больницу в тяжелом состоянии, другая получила легкие травмы и отказалась от госпитализации.

По предварительным данным, гражданские объекты не пострадали, однако в одном из сел Острогожского района ожидаются перебои с электричеством из-за повреждения линии электропередачи, отметил Гусев.

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Пассажирский самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту из-за отказа двигателя
24 августа 2024, 07:29

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский самолет Ан-2, на борту которого находилось 11 человек, совершил экстренную посадку в Якутии. Об этом пишет в своем Telegram-канале ГУ МЧС по республике.
Борт вылетел из поселка Солнечный Усть-Майского района и совершил вынужденную посадку в пяти километрах от места взлета. Уточняется, что причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.

Согласно информации ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что экстренную посадку в аэропорту Шереметьево совершил Боинг-737, в котором началась разгерметизация самолёта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пассажиры
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Бабушка изрезанного террористами сотрудника ФСИН рассказала о внуке
24 августа 2024, 06:53

Фото: istockphoto / mercava

Сотрудник 19-й исправительной колонии (ИК) в Волгоградской области 25-летний Сергей Гордополов, захваченный террористами в заложники, работал в ИК-19 уже второй год, рассказала «МК» его бабушка.
По ее словам, он окончил университет в Санкт-Петербурге, взял там кредит и вернулся в Суровикино на временную работу.

«Ничего хорошего там [в колонии] нет. Работал он там только потому, что осенью вернулся из армии, никуда не смог устроиться», – отметила бабушка Гордополова.

Женщина подчеркнула, что ИК-19 считалась одной из лучших в регионе.

«Я знаю, потому что сама там работала, пока не вышла на пенсию», – поделилась она.

Ранее стало известно Известно, что ранее террористы пытали Гордополова и изрезали ему голову. Боевики, предположительно, тяжело ранили сотрудника и предложили обменять его на другого заложника.

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