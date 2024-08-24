Обращение к Путину и отрезанное ухо: что террористы делали с заложниками в ИК-19 под Волгоградом

Фото: istock/Nataliia Yankovets
23 августа четверо радикалов взяли в заложники восемь сотрудников ИК-19 и четверых заключенных. Террористы снимали происходящее на видео, которое позже оказалось в Сети. Что происходило в колонии во время захвата и как радикалы расправлялись с заложниками расскажет редакция «Радио 1».
Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом
О захвате заложников в ИК-19 стало известно днем 23 августа. Через некоторое время появились первые данные об убитых и раненых. Террористы практически сразу выдвинули требования: два миллиона долларов и вертолет с пилотом. Участники мятежа идентифицировали себя, как сторонники ИГИЛ*. Они заявили, что действуют по мотивам мести за террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».
«Это ради Аллаха, ради установления шариата, ради угнетенных братьев-мусульман. И месть тем, кто так поступил с нашими братьями во время нападения на «Крокус», — сказал один из захватчиков.
Все происходящее в момент захвата ИК-19, радикалы снимали на видео. На роликах были видны тяжело раненые и подвергнутые пыткам сотрудники колонии.
Ближе к вечеру в ИК-19 раздались выстрелы – началась штурмовая операция. Она продолжалась 30 минут. За это время сотрудники Росгвардии успешно нейтрализовали всех четырёх захватчиков. Все заложники были освобождены.
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Пострадавшие и убитые в ИК-19
Среди заложников оказался начальник колонии Андрей Девятов. Ему удалось выжить, несмотря на тяжелые повреждения головы. Среди убитых террористами: начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов, замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма. Еще один погибший сотрудник ФСИН — Сергей Гордополов.
Жертвами преступников стали также четверо заключенных.
Фото: istock/Timur Malazoniia
Пытки заложников в ИК-19 под Волгоградом
После окончания штурма раненых и убитых заложников обнаружили с перевязанными руками и с травмами головы, полученными от удара молотком. Террористы также наносили жертвам резаные раны и удары бутылками по голове.
Пытки одного из сотрудников ФСИН Сергея Гордополова радикалы сняли на видео и распространили в Сети. Офицера ранили в голову, попытались отрезать ухо и вынудили обратиться к президенту России Владимиру Путину. Гордополов лишь призвал выполнить требования террористов и сообщил о том, что ему нужен врач.
Сотрудник ФСИН получил несколько ножевых травм, закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы на спине. Позднее он скончался в медицинском учреждении.
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Кроме того, стало известно, что один из заключенных, 45-летний Александр Бойко, также подвергся нападению боевиков. В момент атаки он находился в санитарной части и, услышав о нападении, бросился на помощь сотрудникам колонии, однако был ранен в процессе спасательной операции.
Всего погибли восемь заложников: четверо сотрудников ИК-19 и четверо осужденных. Остальные были госпитализированы с тяжелыми ранениями. За их жизни борются врачи.
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*террористическая организация, деятельность которой в России запрещена
Анастасия Хохлова