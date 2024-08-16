Подполковник Фролов не признает вину и просится обратно на СВО

Фото: Минобороны РФ
Подполковник Константин Фролов не признал вину в особо крупном мошенничестве. Бывший подчиненный командира бригады ВДВ полковника Артема Городилова просится обратно на СВО. Ранее военный суд продлил арест Фролова и Городилова до 19 ноября.
«Я бы предпочел продолжать службу в зоне СВО, где, по моему мнению, мог бы принести больше пользы», – заявил Фролов после продления ареста.Непосредственно полковника Городилова арестовали в начале июля в Рязани и доставили в Москву, где гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО. Фролова задержали в Санкт-Петербурге в конце июня.
Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме. Офицерам вменяют мошенничество группой лиц в особо крупном размере – часть 4 статьи 159 УК. Военные не признают вину.
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Лия Мурадьян