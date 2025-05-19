Журналист ударил микрофоном по лицу президента Аргентины

Водитель грузовика увез женщину в мобильном туалете за несколько километров в Китае. Об этом пишет издание Jam Press. По информации журналистов, женщина вошла в туалет, когда погрузчик готовился переместить уборную. Водитель поднял кабинку, не проверив, есть ли кто в ней и увез.