Журналист ударил микрофоном по лицу президента Аргентины

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Журналист аргентинского телеканала C5N ударил президента Хавьера Милея по лицу микрофоном, пытаясь взять у него интервью. Об этом сообщило издание Infoveloz.
Инцидент произошел у входа в Национальный технологический университет в Альмагро.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявления Румынии о предполагаемом «вмешательстве» Москвы во второй тур президентских выборов.
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«Ты меня ударил намеренно?», — спросил политик у репортера.Тот незамедлительно принес извинения. По словам журналиста, «тычок в лицо» стал результатом случайного толчка со стороны, а не преднамеренных действий.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявления Румынии о предполагаемом «вмешательстве» Москвы во второй тур президентских выборов.
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Мария Моисеева