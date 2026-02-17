Подростки избили пассажира в российском автобусе
В Челябинске в автобусе маршрута №71 группа подростков напала на взрослого пассажира и избила его. Об этом сообщает 31tv.ru.
Инцидент произошел 16 февраля. Очевидцы сняли на видео часть конфликта в салоне. На кадрах видно, как один школьник удерживает мужчину, а второй наносит ему удары. При этом в запись попал только финал потасовки.
Остановить драку удалось водителю — он вышел из кабины и вмешался. Полицию вызывать не стали, а напуганные пассажиры вышли на ближайшей остановке.
