Подростки избили пассажира в российском автобусе

В Челябинске в автобусе маршрута №71 группа подростков напала на взрослого пассажира и избила его. Об этом сообщает 31tv.ru.



Инцидент произошел 16 февраля. Очевидцы сняли на видео часть конфликта в салоне. На кадрах видно, как один школьник удерживает мужчину, а второй наносит ему удары. При этом в запись попал только финал потасовки.

Остановить драку удалось водителю — он вышел из кабины и вмешался. Полицию вызывать не стали, а напуганные пассажиры вышли на ближайшей остановке.

