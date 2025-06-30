Пятилетнего мальчика изнасиловали на даче в Сочи — виновные останутся безнаказанными

30 июня 2025, 14:59

В Сочи двух детей допросили после изнасилования пятилетнего мальчика

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Сочи произошло ужасное преступление: двое школьников, 9 и 11 лет, совершили надругательство над пятилетним ребенком. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Краснодар».