Пятилетнего мальчика изнасиловали на даче в Сочи — виновные останутся безнаказанными
В Сочи произошло ужасное преступление: двое школьников, 9 и 11 лет, совершили надругательство над пятилетним ребенком. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Краснодар».
Инцидент произошел в доме одного из старших мальчиков, расположенном в садовом товариществе Адлерского района.
Мальчик вернулся домой и рассказал матери о «странных играх» с соседями. Женщина немедленно вызвала скорую помощь и полицию. Ребенка доставили в больницу, где, к счастью, серьезных травм половых органов и полости рта не выявлено.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Дети и их родители были доставлены в Следственный комитет для дачи показаний. Однако, согласно действующему законодательству, мальчики могут избежать уголовной ответственности из-за своего возраста.
Ранее стало известно, что в Новосибирске произошел инцидент, который шокировал местных жителей: группа подростков напала на 14-летнего школьника, жестоко избив его у магазина.
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