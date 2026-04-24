Сталкер ворвался в дом к россиянке, которую преследовал, и износиловал её
Mash Iptash: В Татарстане девушка обвинила преследовавшего её бывшего в изнасиловании
В Татарстане девушка обвинила сталкера в изнасиловании после того, как он ворвался к ней в квартиру и начал угрожать ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Инцидент случился утром 23 апреля в Нижнекамске. Когда пострадавшая открыла входную дверь, собираясь выйти из квартиры, мужчина вломился в прихожую и схватил девушку за горло. Сталкер повалил жертву на диван и изнасиловал.
Затем агрессор выхватил из рук пострадавшей телефон и потащил её на кухню, где вооружился лезвием. Угрожая ножом, он вывел девушку на улицу. Насильник попытался усадить жертву в свое авто, но ей удалось вырваться. Эта сцена случилась на глазах у соседки, которая вызвала полицию.
Пострадавшая уже написала заявление и зафиксировала следы побоев. По предварительной информации, в прошлом она встречалась с нападавшим. Отмечается, что ранее другая жертва этого же сталкера пыталась привлечь его к ответственности за избиение в торговом центре Набережных Челнов, но ответа от правоохранителей не получила.
Мужчина уже имеет действующий условный приговор сроком 2,5 года за принуждение к близости, незаконную слежку с установкой жучков, взлом жилища, сбор персональных данных и нарушение тайны переписки.