Спасатели в Сочи вытащили губу 9-летней девочки из машинки для стрижки ногтей

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Сотрудники МЧС в Сочи вытащили губу 9-летней девочки из машинки для стрижки ногтей. Об этом пишет тг-канал 112. Механизм зажал губу непонятным образом, однако, действуя максимально осторожно, специалисты освободили ребенка из механического плена.
«К счастью, обошлось без травм», — сказано в публикации канала.Ранее стало известно о том, что мать ударила ножницами пятилетнего ребенка в Казани. Мальчик умер на месте, женщина сама вызвала полицейских, признавшись в содеянном. Уточнялось, что 27-летняя злоумышленница находится в неадекватном состоянии. Вероятно, причиной послужила расправа над ребенком. Следователи сейчас разбираются в деталях, открыто уголовное дело.
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Никита Кротов