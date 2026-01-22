Подростки в Подмосковье толпой проникали в квартиры стариков и женщин, чтобы избить их

22 января 2026, 04:38

Фото: iStock/Backiris

В Подмосковье подростки организовали группу для избиения пожилых людей и женщин. Предварительно, молодые люди оправдывали свои действия «маргинальным образом жизни» у жертв. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на подмосковную полицию.





Согласно материалу, хулиганы выкладывали свои издевательства в Интернет. Это помогло полиции узнать о преступлении и предпринять необходимые меры.



