Подростки в Подмосковье толпой проникали в квартиры стариков и женщин, чтобы избить их
В Подмосковье подростки организовали группу для избиения пожилых людей и женщин. Предварительно, молодые люди оправдывали свои действия «маргинальным образом жизни» у жертв. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на подмосковную полицию.
Согласно материалу, хулиганы выкладывали свои издевательства в Интернет. Это помогло полиции узнать о преступлении и предпринять необходимые меры.
В нескольких клипах молодые люди проникали в квартиры жертв через окна, взбираясь по водосточным трубам. Затем они избивали жильцов (иногда до крови), портили их имущество и издевались над ними.
Подростки быстро удалили свой Telegram-канал, куда выкладывали зверства, когда узнали о проверке со стороны правоохранительных органов. Однако полиция Московской области уже установила личность нескольких участников группировки в городе Лыткарино.
Правоохранители опросили троих подростков в присутствии законных представителей. Сейчас проводится тщательная проверка с целью выяснить все обстоятельства инцидентов.