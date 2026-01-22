Россиянка дважды ударила возлюбленного ножом из-за его нежелания погладить рубашку
В Севастополе женщина дважды ударила сожителя ножом из-за отказа погладить рубашку
В Севастополе женщина нанесла ножевые ранения своему сожителю после бытовой ссоры, вызванной отказом мужчины погладить рубашку. Об этом информирует Telegram-канал «Полиция Севастополя».
Согласно материалу, 27-летняя безработная местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения вместе с 45-летним возлюбленным, потребовала от него погладить одежду. Получив отказ со словами «не могу!», она дважды ударила собеседника ножом в область плеча. После этого женщина самостоятельно вызвала скорую помощь.
Выяснилась предварительная причина схода четырх цистерн грузового поезда с рельсов под Тулой
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего и сообщили о произошедшем в полицию. Подозреваемая полностью признала свою вину. Свой поступок она объяснила сильным раздражением на «беспомощность» сожителя.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Местной жительнице может грозить до двух лет лишения свободы.