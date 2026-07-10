Сход оползня в одной азиатской стране привел к жертвам

10 июля 2026, 11:18

Семь человек погибли от оползня на юге Филиппин

Фото: iStock/Josephine Jullian

В результате схода оползня на юге Филиппин погибли семь человек, еще трое пропали без вести. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.





Трагедия произошла в районе города Малапатан в провинции Сарангани. Причиной природного явления стали проливные дожди, вызванные супертайфуном «Бави». В настоящее время спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия.



Ранее Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что от оползня на северо-западе страны погибли не менее пяти человек, еще 12 оказались под завалами. О случившемся в городе Луннань в провинции Ганьсу стало известно утром 7 июля. Власти организовали эвакуацию людей из зоны бедствия и обеспечили их размещение.



Сегодня начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что возле побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7.