Спецслужбы перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы из-за подозрительной коробки

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Сегодня в центре Москвы на Мясницкой улице произошло ЧП: спецслужбы перекрыли движение по улице из-за обнаруженной подозрительной коробки. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По данным канала, на место инцидента прибыли кинологи с собаками для проверки содержимого. Отмечается, что внутри коробки оказалась бумага.
Тем не менее, улица остается закрытой для транспортных средств и пешеходов до завершения всех необходимых проверок и обеспечения безопасности. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назвал безобразием скандал с избиением ребенка в детском саду. В интервью он пояснил, что тренера футбольной секции уже уволили, а правовой оценкой случившегося занимается следственный комитет.
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Тем не менее, улица остается закрытой для транспортных средств и пешеходов до завершения всех необходимых проверок и обеспечения безопасности. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назвал безобразием скандал с избиением ребенка в детском саду. В интервью он пояснил, что тренера футбольной секции уже уволили, а правовой оценкой случившегося занимается следственный комитет.
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Дарья Осипова