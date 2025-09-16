Подросток напал на родителей с топором, потому что не хотел идти в школу
В Англии подросток напал на родителей с топором, потому что не хотел идти в школу. Об этом сообщает The Sun.
В графстве Суссекс 15-летний юноша напал на своих родителей с большим двуручным топором. Сначала он атаковал отца, нанеся ему несколько ударов по голове. Мужчина закричал от боли и попытался укрыться в комнате жены.
Услышав крики, женщина вышла из комнаты, вскоре подросток напал и на нее. Пострадавшая упала на пол. Затем несовершеннолетний бросил топор: он признался, что не помнит, сделал ли он это сам или его мать смогла выбить оружие.
Мужчину и женщину срочно отправили в больницу. Мальчик сказал, что давно планировал нападение, так как не хотел посещать школу. После осмотра специалистов у подростка выявили аутизм и депрессивное расстройство.
