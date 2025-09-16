В Татарстане мужчина снимал посетителей в туалете ТЦ
В Татарстане перед судом предстанет обвиняемый в съемке посетителей туалета ТЦ. Об этом пишет Kazanfirst.
Инцидент произошел в Набережных Челнах. Согласно информации следствия, в одном из торговых центров мужчина с помощью мобильного телефона тайно записывал видео в туалете с посетительницами.
Вскоре его задержали. В изъятом смартфоне обнаружили видеозаписи людей без одежды.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину. В ближайшее время он предстанет перед судом.
