В Татарстане мужчина снимал посетителей в туалете ТЦ

16 сентября 2025, 19:36

В Набережных Челнах мужчину будут судить за съемку людей в туалете ТЦ

Фото: iStock/dikushin

В Татарстане перед судом предстанет обвиняемый в съемке посетителей туалета ТЦ. Об этом пишет Kazanfirst.