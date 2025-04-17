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В Люберцах задержали школьника, удавившего учительницу молотком на уроке

Фото: iStock / NanoStockk

Фото: iStock / NanoStockk

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Сотрудники полиции выясняют мотивы поступка ученика, напавшего с молотком на учительницу в одной из школ городского округа Люберцы. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по Московской области.
«В дежурную часть Томилинского отдела полиции «Люберецкое» поступило сообщение о том, что в школе посёлка Мирный ученик ударил учителя. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что мальчик 2012 года рождения на уроке ударил преподавателя молотком по голове, когда она стояла спиной к классу и писала задание на доске», – рассказали в пресс-службе.
Подросток выбежал из класса и скрылся. Женщина с телесными повреждениями доставлена в медучреждение. Полицейские оперативно установили местонахождение школьника и доставили для разбирательства в учебное заведение.

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Хоккеиста Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии в США
17 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock/vchal

Хоккеист Артемий Панарин, играющий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», оказался в центре скандала после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых сотрудницей клуба. Инцидент произошел в декабре 2023 года во время выездной серии команды, однако информация о нем стала известна только сейчас. Об этом пишет «Voice».
Согласно заявлению, сделанному женщиной, Панарин якобы забрал у нее телефон и заявил, что вернет его только в своем номере. Когда она пришла за устройством, хоккеист прижал ее к кровати, но девушке удалось вырваться и покинуть комнату.

Спустя несколько месяцев после инцидента, в августе 2024 года, сотрудница покинула клуб и заключила соглашение о неразглашении с Панариным и компанией Madison Square Garden Sports, которая владеет «Рейнджерс». В результате ей была выплачена компенсация, однако официальных обвинений против Панарина не последовало.

Руководство клуба узнало о происшествии не сразу. Сотрудница решила рассказать о домогательствах после того, как была временно отстранена от работы за передачу безрецептурного лекарства одному из игроков. Она посчитала это несправедливым и обратилась к изданию The Athletic с информацией о произошедшем.

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В Петербурге 18-летний местный житель с ножом напал на пьяного сожителя матери
17 апреля 2025, 17:34

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 40-летнего сожителя своей матери. Инцидент произошел на лестничной площадке жилого дома, где между мужчинами возник конфликт. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.
По информации УМВД по региону, молодой человек напал на оппонента с ножом, нанеся ему смертельные ранения. Пострадавший был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

Согласно заявлению задержанного, он действовал в целях самообороны. После инцидента он скрылся с места преступления, но вскоре был задержан полицией. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Стало известно, кто связан с убийством участника «Дома-2» Дмитрия Лукина
Предполагаемый убийца участника «Дома-2» Дмитрия Лукина Станислав Берестовой
17 апреля 2025, 17:11

Фото: iStock/Chalabala

Станислав Берестовой, сценарист популярных телевизионных проектов и бывший участник команды КВН «Махачкалинские бродяги», оказался в центре трагических событий после убийства Дмитрия Лукина, участника реалити-шоу «Дом-2». По предварительным данным, Берестовой стал предполагаемым убийцей. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
Берестовой, известный работой над проектами «Прожектпэрисхилтон», «Светлаков плюс», «Новогодний переполох» и «Счастливы вместе», был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские доставили его в реанимацию с множественными травмами: переломами лица, порезами на руке, ушибами и ссадинами. В момент оформления в больнице он потерял сознание и был подключен к аппарату ИВЛ. Анализы показали наличие алкоголя в крови.

Ранее стало известно, что в Москве произошла трагедия — 33-летний участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит в своей квартире на Щёлковском шоссе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мать оставила дочь в запертой квартире: девочка выжила, питаясь крупами и водой из унитаза
В Воронежской области мать оставила трехлетнюю дочь в квартире на четыре дня
17 апреля 2025, 16:37

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Воронежской области произошел шокирующий инцидент, связанный с 20-летней Александрой, которая, будучи замужем, оставила свою трехлетнюю дочь без присмотра на четыре дня. В это время мать ушла развлекаться и обслуживать клиентов как проститутка. Об этом пишет Telegram-канал «‎Плохие Новости 18+».
Малышка оказалась в крайне тяжелых условиях: в течение нескольких дней она ела только сухие крупы и пила воду из унитаза, пытаясь выжить. В отчаянии девочка смогла натаскать игрушки к подоконнику и забраться на них, чтобы привлечь внимание прохожих, выбрасывая различные предметы из окна.

К счастью, неравнодушные граждане заметили действия ребенка и вызвали помощь. На место происшествия прибыли правоохранительные органы и медицинские работники, которые срочно забрали девочку в безопасное место.

Александра была задержана по подозрению в покушении на убийство своей малолетней дочери. Известно, что она состоит в браке с 50-летним мужчиной, который не препятствует ее образу жизни и иногда навещает ее. В настоящее время проводится расследование.

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#девочка
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Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух близких родственников
Пасынок Стаса Намина признался в убийстве бабушки и брата
17 апреля 2025, 16:23

Фото: istockphoto / Yingko

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина выступил в ходе рассмотрения уголовного дела по двойному убийству. Роман Ткаченко признал вину в убийстве родственников.
Московский областной суд заслушал Ткаченко. В ходе своего выступления мужчина признался в убийстве своих родственников — сводного брата и родной бабушки.

«Да, обвинение понятно. Я признаю себя виновным в причинении смерти Микояну Артему и Ткаченко Прасковье, но не согласен с квалификацией», — сказал подсудимый.
Следующее заседание суда запланировано на 27 мая. Тела убитых были обнаружены 19 октября 2023 года в деревне Крюково. По подозрению в убийстве был задержан Роман Ткаченко.

По данным уголовного дела, мужчина за день до этого посетил свою бабушку. Между ними произошла ссора, в ходе которой Роман нанес 85-летней пенсионерке удар в голову, а также четыре удара ножом в область груди, от которых она умерла на месте. Ткаченко после этого позвонил по телефону 30-летнему брату. Последний приехал на место происшествия из Москвы. Между мужчинами началась драка. Брат арестованного получил 11 ударов ножом. Роман Ткаченко вызвал правоохранителей.

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