В Люберцах задержали школьника, удавившего учительницу молотком на уроке

Хоккеист Артемий Панарин, играющий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», оказался в центре скандала после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых сотрудницей клуба. Инцидент произошел в декабре 2023 года во время выездной серии команды, однако информация о нем стала известна только сейчас. Об этом пишет «Voice».