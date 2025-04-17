В Люберцах задержали школьника, удавившего учительницу молотком на уроке

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Сотрудники полиции выясняют мотивы поступка ученика, напавшего с молотком на учительницу в одной из школ городского округа Люберцы. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по Московской области.
«В дежурную часть Томилинского отдела полиции «Люберецкое» поступило сообщение о том, что в школе посёлка Мирный ученик ударил учителя. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что мальчик 2012 года рождения на уроке ударил преподавателя молотком по голове, когда она стояла спиной к классу и писала задание на доске», – рассказали в пресс-службе.Подросток выбежал из класса и скрылся. Женщина с телесными повреждениями доставлена в медучреждение. Полицейские оперативно установили местонахождение школьника и доставили для разбирательства в учебное заведение.
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Лора Луганская