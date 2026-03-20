Вскрылись планы защиты убившего москвичку футболиста
Защита 20-летнего футболиста Даниила Секача, обвиняемого по делу о гибели жительницы Москвы, намеревается добиваться переквалификации обвинения на более мягкую статью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, адвокат рассчитывает на применение статьи 107 УК РФ — «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Как утверждает защита, молодой человек мог пойти на преступление под давлением мошенников, которые якобы угрожали ему и его родственникам расправой, а также тюремным сроком.
Следствие считает, что 14 марта в Москве аферисты, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение несовершеннолетнюю девушку. По версии следователей, злоумышленники убедили ее открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре и передать ключи от сейфа, где хранились деньги.
После этого, по данным силовиков, в квартиру проник неизвестный, который напал на мать девочки. Женщина получила множественные травмы и ножевые ранения, от которых скончалась. Ранее СМИ писали, что футболист не рассчитывал на ее возвращение домой. Сначала он избил женщину, а затем дважды ударил ножом в бедро.
