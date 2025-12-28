Подросток получил травму руки после взрыва петарды в Энгельсе
Подросток травмировал руку после взрыва петарды в Саратовской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Согласно предварительной информации, в воскресенье, 28 декабря, во время игры на улице Тельмана в Энгельсе у подростка взорвалась петарда, в результате чего он получил травму руки. Мальчика доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
Уточняется, что пострадавшему 13 лет, и в настоящее время уточняется характер полученных травм. По результатам проверки, при наличии соответствующих оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
