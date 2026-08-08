Стала известна судьба семьи с ребёнком, пропавшей на реке в Красноярском крае
Семья с восьмилетним ребёнком, которая накануне пропала во время сплава по реке Кан, нашлась. Информацию предоставили в МВД Красноярского края.
В ведомстве уточнили, что полицейские совместно со спасателями организовали поисковую операцию и в ходе мероприятий обнаружили семью.
Медики оценивают состояние всех троих как удовлетворительное, угрозы для их жизни и здоровья нет. В настоящий момент сотрудники ведомства доставляют семейную группу в Зеленогорск.
О пропаже семьи стало известно утром 8 августа. Родители вместе с ребёнком выехали на рыбалку 5 августа. Перед поездкой они сообщили родственникам, что после водной прогулки планируют переночевать на природе и возвратиться домой на следующий день, однако на связь так и не вышли.
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