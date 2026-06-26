Подросток ради наркотиков разрешил двум мигрантам изнасиловать его девушку

26 июня 2026, 18:58

В Испании иностранцев осудили за изнасилование девушки

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В испанской Валенсии суд вынес приговор двоим мигрантам, которые изнасиловали девушку. Об этом информирует El Caso.