Подросток ради наркотиков разрешил двум мигрантам изнасиловать его девушку
В испанской Валенсии суд вынес приговор двоим мигрантам, которые изнасиловали девушку. Об этом информирует El Caso.
17-летний парень и его девушка отправились в район Кабаньяль за кокаином. Через несколько часов они встретились с продавцами в машине, однако через некоторое время молодой человек вышел на улицу вместе с одним из них.
В это время иностранец в салоне автомобиля изнасиловал девушку. По данным полиции, наркоман заставил пострадавшую вступить в интимную связь с торговцем, чтобы оплатить наркотики.
Мужчин задержали. Выяснилось, что они прибыли в Испанию из Румынии. Суд приговорил каждого из них к 12 годам лишения свободы. Подростка передали в суд по делам несовершеннолетних, где его обвинили в нападении.
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