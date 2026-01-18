Подросток решила убить семью едой с крысиным ядом из-за запрета на отношения
В Бразилии подросток хотела убить свою семью крысиным ядом из-за запрета на отношения
В Бразилии 17-летняя девушка попыталась отравить свою семью после запрета родителей на встречи с молодым человеком. Об этом инциденте 16 января сообщило издание Daily Star.
Подросток из города Нова-Серрана подмешала смертельно опасный гранулированный яд чумбиньо в контейнеры с домашней едой, которую приготовила её мать.
Известно, что чумбиньо нелегально используют в Бразилии для борьбы с грызунами, при этом яд смертельно опасен для людей.
За перевозку из Египта впавшей в кому россиянки запросили свыше 13 млн рублей
Преступление удалось предотвратить благодаря бдительности двоюродного брата. Он заметил необычную консистенцию в своём обеде и отказался его есть.
Родители девушки, видя это, также отказались от подозрительной пищи.
Молодой человек вовремя обратился за медицинской помощью. Специалисты сделали промывание желудка, и сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Полиция задержала 17-летнюю девушку. На допросе она призналась, что пыталась избавиться от семьи в приступе гнева из-за запрета на отношения с понравившемся ей парнем. При этом опасный яд находился в доме до совершения преступления.