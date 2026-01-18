Подросток решила убить семью едой с крысиным ядом из-за запрета на отношения

18 января 2026, 00:02

В Бразилии подросток хотела убить свою семью крысиным ядом из-за запрета на отношения

Фото: iStock/sudok1

В Бразилии 17-летняя девушка попыталась отравить свою семью после запрета родителей на встречи с молодым человеком. Об этом инциденте 16 января сообщило издание Daily Star.





Подросток из города Нова-Серрана подмешала смертельно опасный гранулированный яд чумбиньо в контейнеры с домашней едой, которую приготовила её мать.



Известно, что чумбиньо нелегально используют в Бразилии для борьбы с грызунами, при этом яд смертельно опасен для людей.



