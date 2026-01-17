В Карелии акушеры в полной темноте приняли тройные роды без света и воды

17 января 2026, 21:53

В Карелии медики приняли роды у трёх женщин при полном отключении электричества

Фото: Istock/Motortion

Сильный снегопад в Карелии привёл к масштабному отключению электричества. В городе Сегежа перестал работать роддом и врачи работали при свете фонариков. Об этом информирует РЕН ТВ.





Сообщается, что из строя вышел даже резервный источник питания в родильном доме. В это время акушеры ночью принимали роды сразу у трёх женщин.

«Быстро среагировали, получается, врачи, которые в смене работали. Они сразу начали подключать резервное оборудование, свет гас не один раз. В конце концов и резервное отключалось, они где-то оперативно нашли фонари. Мало того, что ни света, ни воды не было, ещё вдобавок и отопления тоже», — поделилась одна из рожениц.