На Сахалине подросток напал на отчима и пырнул его ножом около пяти раз
На Сахалине возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении подростка, который несколько раз пырнул отчима ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области.
Согласно материалу, 10 мая в посёлке Тымовское между пасынком и пострадавшим возник конфликт. Вспылив, несовершеннолетний схватил нож и нанёс мужчине не менее пяти ударов в грудь, спину и руки. Нападение прервала мать обвиняемого, которая в этот момент также находилась в квартире.
Женщина вовремя вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят действия для сбора и закрепления доказательств по уголовному делу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Псковской области трагически утонули две малолетние девочки. Инцидент случился вечером 17 мая вблизи деревни Мольгино Палкинского района, когда погибшие гуляли вдоль берека реки Великой.
Читайте также: