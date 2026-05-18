Сотрудников охраны короля Британии уличили в том, что они спят на работе
Сотрудников охраны короля Великобритании Карла III уличили в том, что они спят на работе. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на полицию.
Согласно материалу, расследование начали в отношении примерно 30 вооружённых полицейских из британского спецотдела, охраняющего монарха в Виндзорском замке. Некоторые лентяи не только засыпали во время дежурства. Они совершали гораздо более серьезное нарушение — сначала отмечались на рабочем месте, имитируя «бурную деятельность», а затем просто покидали свой пост.
Источник в полиции назвал такое поведение угрозой для безопасности короля. В Букингемском дворце подтвердили, что знают о проверке, которую проводят правоохранительные органы, но комментировать ситуацию отказались.
