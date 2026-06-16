В Амурской области насмерть сбили медвежонка, виновник скрылся с места трагедии
В Амурской области под колёсами автомобиля погиб медвежонок. Виновник инцидента скрылся с места происшествия, передает Telegram-канал Amur Mash.
Трагедия произошла на трассе между населёнными пунктами Поздеевка и Возжаевка. После наезда травмированный детёныш остался лежать на обочине, истекая кровью.
К сожалению, молодой хищник не выжил — момент его смерти в материале не приводится. Позже тело малыша заметили проезжавшие мимо автомобилисты, сняли происходящее на камеру и передали информацию о случившемся охотоведам. Другие подробности пока неизвестны.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Владикавказе неизвестный застрелил мужчину в лесопарковой зоне. Предварительно, погибшим мог быть 18-летний юноша, с которым расправились из-за долга в 3,5 тысячи рублей.
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