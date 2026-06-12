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Подросток погиб после результатов ОГЭ по математике в Уфе

Подросток получил результаты ОГЭ по математике в Уфе и погиб
Фото: istockphoto/Motortion

В Уфе 16-летний подросток погиб после получения результатов ОГЭ по математике. Накануне трагедии школьник узнал, что сдал экзамен на двойку, сообщает Telegram-канал Baza.



Тело юноши обнаружили под окнами многоэтажки. Мать погибшего рассказала, что сын тяжело переживал итоги испытания и был сильно расстроен. Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Калининградской области пятилетний ребенок выжил после падения с третьего этажа. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел вечером 11 июня в городе Советске.

Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оценили состояние мальчика как тяжелое, но стабильное.

Никита Кротов

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