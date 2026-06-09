Российский студент выпал из окна общежития, спускаясь по простыне за чипсами
В Волгограде юноша упал из окна общежития во время попытки спуститься вниз по простыне. Об этом сообщает V1.RU.
Инцидент произошёл в общежитии техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций. Молодой человек вместе с другом решили сходить в магазин, однако после восьми вечера двери общежития уже закрыли.
Тогда студенты связали несколько простыней и попытались спуститься по ним с третьего этажа. Но на уровне второго этажа самодельная верёвка оборвалась — один из юношей рухнул на землю. Сейчас пострадавший находится в травматологическом отделении больницы.
Ранее сообщалось об инциденте в Тверской области. Там студент выстрелил в человека и прыгнул с шестого этажа по указке мошенников.
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