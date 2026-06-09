Российский студент выпал из окна общежития, спускаясь по простыне за чипсами

09 июня 2026, 19:42

В Волгограде студент упал с третьего этажа при спуске по связанным простыням

Фото: Istock/brizmaker

В Волгограде юноша упал из окна общежития во время попытки спуститься вниз по простыне. Об этом сообщает V1.RU.