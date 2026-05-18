Учитель избил полуголых детей трубой за ошибки на уроке
В индийском штате Уттар-Прадеш учитель заставил двух юных братьев полуголыми сидеть на корточках под палящим солнцем. Детей также избили пластиковой трубой, передает Times of India.
Инцидент случился 15 мая. Мальчики из второго и третьего классов получили крайне жестокое наказание за неправильные ответы на уроке. Несовершеннолетним пришлось снять рубашки, выйти на жару и присесть. Позу следовало сохранять, пока педагог будет применять к ним физическое наказание.
Эти издевательства происходили на глазах у других детей. Когда избиение прекратилось, мальчиков провели по территории школы, чтобы дополнительно унизить и усилить чувство стыда. Вернувшись домой, пострадавшие рассказали всё родителям. В отношении учителя начали расследование.
