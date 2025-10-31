31 октября 2025, 12:50

В США подросток зарезал приемных родителей и покончил с собой при задержании

Фото: iStock/zoka74

В Северной Каролине 17-летний подросток зарезал своих приемных родителей, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает People.