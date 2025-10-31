Достижения.рф

В США подросток зарезал приемных родителей и покончил с собой при задержании
Фото: iStock/zoka74

В Северной Каролине 17-летний подросток зарезал своих приемных родителей, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает People.



27 октября полицию вызвали в дом семьи Чавис в городе Ред-Спрингс. Прибывшие на место стражи порядка нашли тела 46-летней Джоан и 53-летнего Теда с ножевыми ранениями.

Подозреваемым в двойном убийстве стал их приемный сын. После преступления он скрылся, однако позже его автомобиль обнаружили в городе Лейк-Ваккамо. При попытке задержания подросток свел счеты с жизнью. Мотив остался неясным.

Лидия Пономарева

