Подросток зарезал приемных родителей и покончил с собой
В Северной Каролине 17-летний подросток зарезал своих приемных родителей, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает People.
27 октября полицию вызвали в дом семьи Чавис в городе Ред-Спрингс. Прибывшие на место стражи порядка нашли тела 46-летней Джоан и 53-летнего Теда с ножевыми ранениями.
Подозреваемым в двойном убийстве стал их приемный сын. После преступления он скрылся, однако позже его автомобиль обнаружили в городе Лейк-Ваккамо. При попытке задержания подросток свел счеты с жизнью. Мотив остался неясным.
