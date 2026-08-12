Поезд насмерть переехал мальчика в Новосибирской области
В Новосибирской области поезд насмерть сбил мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Трагедия произошла сегодня вблизи остановочной платформы Обь Западно-Сибирской железной дороги — поезд смертельно травмировал подростка. Причины и обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.
Новосибирская транспортная прокуратура уже организовала необходимые надзорные мероприятия: будет проверено исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, также специалисты дадут оценку деятельности органов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Ранее «Радио 1» передавало, что российский турист заразился неизвестной инфекцией во время поездки на слипбасе в Лаосе. Предварительно, причиной инфекции стало кожаное сиденье, с которым ноги мужчины соприкасались в течение долгого времени.
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