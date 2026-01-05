В Петербурге водитель каршеринга устроила ДТП и сбежала с места происшествия
На Бокситогорской улице в Петербурге произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга. В результате аварии повреждения получили несколько припаркованных машин, передаёт Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
У одного из автомобилей разбито боковое стекло, а у другого в результате столкновения появились вмятины на бампере. Ещё одна машина получила боковой удар со стороны водителя.
По имеющейся информации, виновницей ДТП является женщина‑водитель, которая скрылась с места происшествия, оставив арендованный автомобиль.
В настоящее время пострадавшие участники инцидента ожидают прибытия наряда ДПС для официального оформления аварии и фиксации всех обстоятельств случившегося.
