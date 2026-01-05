В Петербурге водитель каршеринга устроила ДТП и сбежала с места происшествия

05 января 2026, 05:39

Фото: iStock/Chalabala

На Бокситогорской улице в Петербурге произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга. В результате аварии повреждения получили несколько припаркованных машин, передаёт Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».