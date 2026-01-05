Достижения.рф

В Петербурге водитель каршеринга устроила ДТП и сбежала с места происшествия

Фото: iStock/Chalabala

На Бокситогорской улице в Петербурге произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга. В результате аварии повреждения получили несколько припаркованных машин, передаёт Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



У одного из автомобилей разбито боковое стекло, а у другого в результате столкновения появились вмятины на бампере. Ещё одна машина получила боковой удар со стороны водителя.

По имеющейся информации, виновницей ДТП является женщина‑водитель, которая скрылась с места происшествия, оставив арендованный автомобиль.

В настоящее время пострадавшие участники инцидента ожидают прибытия наряда ДПС для официального оформления аварии и фиксации всех обстоятельств случившегося.

Александр Огарёв

