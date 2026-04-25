В США поезд протаранил грузовик, остановившийся на ж/д переезде
В США поезд врезался в грузовик, остановившийся прямо перед ним на железнодорожном переезде. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Машинист не успел затормозить, и поезд протаранил прицеп грузовика, протащив его по путям. За секунду до столкновения водитель фуры успел выпрыгнуть из кабины и чудом спастись.
По данным местных властей, обошлось без погибших и пострадавших. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в аварии с двумя железнодорожными составами в Дании. В экстренных службах подтвердили, что направляли спасателей и медиков на место ЧП.
